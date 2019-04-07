Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 7-8. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy-Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan izin veriliyor.
Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam ediyor.
Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapanırken, ulaşım Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı ile Yenice-Karabük yolunun 28-44. kilometrelerindeki Yenice Grup Tünelleri'nin bakım çalışmaları nedeniyle tünellerdeki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.