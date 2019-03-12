Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım TEM Bağlantı Tüneli'nin doğu tüpünden gerçekleştiriliyor.
Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde Tatkavaklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Tirebolu-Beşikdüzü yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nin Beşikdüzü-Tirebolu yönündeki kuzey tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik diğer bağlantı yollarına yönlendiriliyor.