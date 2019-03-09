Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa çevre otoyolunda yapılan çalışmalar nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, trafik Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34 kilometrelerinde, Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Bergama-Soma yolunun 8-10 kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Ereğli-Adana yolunun Türkmen kavşağında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 11-13 kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2 kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü yapılıyor.

Niksar-Reşadiye devlet yolunun 37- 40 kilometreleri, çalışmalar nedeniyle, trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü Trabzon yolunun 45. kilometrelerinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tüneller aralıklı olarak trafiğe kapatılacak olup, trafik her iki yöndeki bağlantılardan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA