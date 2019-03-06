Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşaklarındaki Yıldız Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Gelibolu-Keşan devlet yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34 ile 37. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerinde yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.