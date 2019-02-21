Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan devlet yolunun 38-39. kilometreleri (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun Çamlıca mevkisi heyelandan dolayı ulaşıma kapandı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kars-Kağızman yolunun 38-40. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA