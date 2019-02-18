Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Aliağa yolunun 33-37. kilometrelerinde (Eski Foça ve Yeni Foça kavşakları mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17, Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA