Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manisa-Menemen yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Menemen Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesine gidilecek.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yönden devam ediyor.

Burdur-Antalya devlet yolunun 23-45. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İvrindi çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Edremit yolunun 46. kilometresinde bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Yolda ulaşım, her iki yönde de birer şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA