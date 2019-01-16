Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manisa-Menemen yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Menemen Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesine gidilecek.
Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yönden devam ediyor.
Burdur-Antalya devlet yolunun 23-45. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İvrindi çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Edremit yolunun 46. kilometresinde bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Yolda ulaşım, her iki yönde de birer şeritten sağlanıyor.