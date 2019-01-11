Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu Buca-Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Menemen-Aliağa yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesi yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun iki yönünde kontrollü sağlanıyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Kavşağı alt geçit köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönünde ulaşım servis yolundan sürüyor.
Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İznik-Yenişehir yolunun 2. kilometresindeki Kırandere Köprüsü ile 5. kilometresindeki Sölöz köprülü kavşağında genleşme ve derz çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın-Kurucaşile yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.