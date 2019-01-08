Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometresinde (Dilovası kesimi) yürütülen Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometreleriyle Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.
İskilip-Çorum devlet yolunun 20-24. kilometrelerinde, Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometresinde, Burdur-Antalya devlet yolunun 23-45. kilometrelerinde ve Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.