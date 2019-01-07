Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki TCDD köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Kaş-Elmalı yolunun 12-15. kilometrelerindeki baraj inşaatı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü sağlanıyor.