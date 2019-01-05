Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın yönünde trafik akışı diğer yöne aktarılarak ulaşım 1,5 kilometrelik kesimde gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmasından dolayı 1 Şubat'a kadar yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan yüzünden ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü veriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek -1 Tüneli sağ tüpündeki bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Çalışmalar yüzünden ulaşım, Göcek-2 Tüneli sol tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Kars-Digor yolunun 40-68 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına servis yolları üzerinden izin veriliyor.

Kaynak: AA