Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı yan yollardan devam ediyor.
Nurdağı-Gaziantep yolunun 9-10. kilometrelerindeki İçerisu mevkisindeki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üç Yol mevkisindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kars-Digor yolunun 40-68. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.