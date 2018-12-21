Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım, onarım ve heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım, onarım ve heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Işıkken gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik bölümde ulaşım gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometresindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa-İnegöl yoluna yönlendiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırşehir- Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 3-16. kilometrelerindeki tünel yapımı, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometreleriyle Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.