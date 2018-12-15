Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kavşağı-Kaynaşlı kavşağı kesimi 8-9 kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı, bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Işıkkent gişe alanına yapılacak serbest geçiş sistemi nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin bazı kesimlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle 18 Ocak 2019'a kadar İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılacak.
Bursa Çevre Otoyolu Turanköy kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Bursa-İnegöl istikametinden sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3 kilometrelerinde TCDD köprü yapım çalışmasından dolayı yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
Aydıncık-Silifke Devlet yolunun 0-73 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çavdır-Burdur yolunun 5-21 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Selçuk-Aydın il sınırı yolunun 26-39 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapalı olup, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolları yapımı kapsamında İstanbul-İzmit il yolunun 0-2 kilometrelerinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Dalaman-Fethiye devlet yolunun Göcek-1 Tüneli sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.