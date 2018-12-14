Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki 2 kilometrelik kesim, üst geçit çalışması nedeniyle yarın saat 22.00'den pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul-Ankara yönünde, 22 Aralık Cumartesi saat 22.00'den 23 Aralık Pazar günü saat 13.00'e kadar Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer istikametlerden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanacak.
İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Işıkkent gişe alanına yapılacak serbest geçiş sistemi nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin 1 kilometre 300 metre ilerisinde dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda 18 Ocak 2019'a kadar İzmir-Aydın yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak,1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak devam edecek.
Ankara-Konya devlet yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kırşehir- Hacıbektaş-Nevşehir devlet yolunun 8-12 kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Bursa-İnegöl istikametinden sürdürülüyor.
Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometreleriyle Dolunay Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi taşıt trafiğine kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile-Cide devlet yolunun 51-84. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma, yolun genelinde kontrollü olarak, 71-72. kilometrelerde (Curunlu Köyü mevkisi) ise servis yolundan izin veriliyor.