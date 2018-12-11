Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı) heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa-İnegöl yoluna yönlendiriliyor.
Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde yeni otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit 23 Aralık'a kadar trafiğe kapalı olacak.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Aralık'a kadar tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerinde köprü yapımı ve bölünmüş yolda orta refüj fore kazık çalışması nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü devam ediyor.
Adapazarı-Karasu yolunun Topça Kavşağı'nda köprülü kavşak inşaatı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.