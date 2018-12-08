Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manavgat-Akseki ayrımı-Başlar-İbradı yolunun 2-6. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Kars-Digor yolunun 40-68. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerindeki bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Selçuk-Aydın il sınırı yolunun 26-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu yolunun 32-34. kilometrelerindeki üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Çerkezköy devlet yolundaki üstyapı çalışmaları ile Keşan-Gelibolu-Eceabat devlet yolunun 54-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.