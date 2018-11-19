Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle 7 Aralık'a kadar İstanbul-Ankara Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım İzmir-Aydın istikametinden iki yönlü veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.
Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisinde otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde Kemalpaşa şehir geçişinde sinyalizasyon ve ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle 30 Kasım'a kadar ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü yapılacak.
Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerinde Aydıncık geçişinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 40-42. kilometrelerinde Yozgat şehir geçişinde üstyapı ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.