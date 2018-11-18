Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında, köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılacağından İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılacak. Ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100'e yönlendirilip, Abant Kavşağı'ndan tekrar katılım sağlanacak. Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 7 Aralık'a kadar kapalı olacak.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı 16-21. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden (Ankara-İstanbul) iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanacak.

Tekirdağ-İstanbul yolunun Gümüşyaka kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Yıldızeli-Sivas Devlet Yolu'nun 19 ile 21. kilometreleri arasında yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tatvan-Van Devlet Yolu'nun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometreleri arası köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanacak.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.