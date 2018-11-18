Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında, köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılacağından İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılacak. Ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100'e yönlendirilip, Abant Kavşağı'ndan tekrar katılım sağlanacak. Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 7 Aralık'a kadar kapalı olacak.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı 16-21. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden (Ankara-İstanbul) iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanacak.
Tekirdağ-İstanbul yolunun Gümüşyaka kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.
Yıldızeli-Sivas Devlet Yolu'nun 19 ile 21. kilometreleri arasında yapılan yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tatvan-Van Devlet Yolu'nun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometreleri arası köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanacak.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.