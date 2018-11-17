Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-12. kilometreleri ile Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-11. kilometrelerinde köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimlerde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan tekrar Anadolu Otoyolu'na katılım gerçekleştiriliyor.
Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Amasya-Turhal devlet yolunun 67-73. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli gitmeleri gerekiyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 40-42. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) yürütülen üstyapı ve yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı devlet yolunun 22-24. kilometrelerinde devam eden Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle Tosya-Yapraklı ve Yapraklı-Tosya geçişleri trafiğe kapatıldı. Tosya'ya dönüş yapacak sürücülerin Tosya-İskilip Kavşağı'nı, Yapraklı'ya gidecek sürücülerin Yazıçam mevkisinde bulunan kavşağı kullanmaları gerekiyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.