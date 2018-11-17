Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-12. kilometreleri ile Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-11. kilometrelerinde köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimlerde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan tekrar Anadolu Otoyolu'na katılım gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Amasya-Turhal devlet yolunun 67-73. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli gitmeleri gerekiyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 40-42. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) yürütülen üstyapı ve yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı devlet yolunun 22-24. kilometrelerinde devam eden Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle Tosya-Yapraklı ve Yapraklı-Tosya geçişleri trafiğe kapatıldı. Tosya'ya dönüş yapacak sürücülerin Tosya-İskilip Kavşağı'nı, Yapraklı'ya gidecek sürücülerin Yazıçam mevkisinde bulunan kavşağı kullanmaları gerekiyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.