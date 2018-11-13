Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova-İzmit devlet yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ana yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.
Konya-Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Beşikdüzü-Şalpazarı il yolunun 5-7. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik akışına tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Seydikemer-Korkuteli yolunun 24-28. kilometrelerinde, sol kısımda bulunan tünel giriş-çıkışlarının anayola bağlantılarında çalışma yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 19-21. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.