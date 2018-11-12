Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-21. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Kasım'a kadar, 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapalı olacak. Trafik akışı, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı devlet yolunun 3-5. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

İzmit-Yalova yolunun Gölcük kesimindeki (Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal devlet yolunun 67-73. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle yoldaki ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çavdır-Burdur devlet yolunun 5-21, Konya-Seydişehir devlet yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turanköy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Nurdağı devlet yolunun 45-46 ve 63-65. kilometrelerindeki (Bahçe mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.