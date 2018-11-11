Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul - İzmit yolunun Dilovası kesimindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma yan yollardan izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 12 -14. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Araç yolunun 4-30. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü veriliyor.