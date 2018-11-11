Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İstanbul - İzmit yolunun Dilovası kesimindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma yan yollardan izin veriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 12 -14. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Karabük-Araç yolunun 4-30. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü veriliyor.