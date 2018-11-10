Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niksar-Reşadiye yolunun 29. kilometresinde meydana gelen şev akıntıları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresinde Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tatvan-Van Devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Doğankent Kürtün Torul devlet yolunun 4-37. kilometrelerinde bulunan Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elçeğiz, Taşlıca, Kürtün (Uluköy), Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde 16 Kasım'a kadar, 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü devam edecek.
Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürüyor.
TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.