Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
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Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

15.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:19

-Ekiplerin karın yoğun olduğu karayollarında karla mücadele çalışması yapması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde turuncu ekipleri ile ulaşımın aksamaması için 7/24 saha da çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

-Ekiplerin karın yoğun olduğu karayollarında karla mücadele çalışması yapması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde turuncu ekipleri ile ulaşımın aksamaması için 7/24 saha da çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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