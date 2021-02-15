Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

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-Ekiplerin karın yoğun olduğu karayollarında karla mücadele çalışması yapması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde turuncu ekipleri ile ulaşımın aksamaması için 7/24 saha da çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.