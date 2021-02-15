Kara yolları ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
15.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:19
-Ekiplerin karın yoğun olduğu karayollarında karla mücadele çalışması yapması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde turuncu ekipleri ile ulaşımın aksamaması için 7/24 saha da çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
-Ekiplerin karın yoğun olduğu karayollarında karla mücadele çalışması yapması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde turuncu ekipleri ile ulaşımın aksamaması için 7/24 saha da çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı