Kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları
17.02.2021 13:36 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:43
Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için 1 haftadır çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için 1 haftadır çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı