Kara yolarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Arnavutköy-TEM geçişinde ulaşım, bölünmüş bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki altgeçit yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerindeki yol ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü devam ediyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 13-20. kilometreleri ile Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık