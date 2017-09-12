Kara Yılan, Avını Yerken Görüntülendi

Bir kara yılanın, iri yeşil kertenkeleyi yeme anı, kameralarca kaydedildi.

YEŞİL KERTENKELEYE SALDIRDI

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Satılar Mahallesi Kirazderesi mevkisinde kara yılan türü olduğu tespit edilen yılan, aniden iri yeşil kertenkeleye saldırdı.

ÖNCE SIKTI SONRA YEDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde kara yılanın avını sıktığı ve bir süre sonra yediği görüldü.

"TÜRKİYE'DEKİ EN UZUN ZEHİRSİZ YILANLARDAN BİRİ"

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, yaklaşık 3 metre olan kara yılanın Türkiye'deki en uzun zehirsiz yılanlardan olduğunu söyledi.

"KIZDIRMAZSANIZ ASLA SALDIRMAZ"

Kara yılanın kızdırılmadığı takdirde kesinlikle insanlara saldırmadığını vurgulayan Olgun, "Bu yılanların doğadaki en büyük besin kaynakları küçük memelilerle birlikte kuşlar, kendi türünden yılanlar ve kertenkelelerdir. Dolayısıyla kara yılanın iri yeşil kertenkeleyi yemesi de doğada görülen durumlardan bir tanesidir." dedi.

Olgun, görüntülerdeki kertenkelenin iri yeşil kertenkele türü olup boylarının 50 santimetreyi bulduğunu sözlerine ekledi.