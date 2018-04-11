Kara'yı Madalyaları ile Ziyaret Ettiler

Belediye Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakası Kızlar Takımında dereceye giren ve kupa alan sporcular, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret ettiler.

Kilis Belediyesi Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Müsabakası Kızlar Takımında dereceye giren sporcular, kazandıkları madalya ile kupayla birlikte Belediye Başkanı Hasan Kara ziyaret ederek, başarılarını paylaştılar.

Belediye Başkanı Kara, "Kupa alan sporcularımız tebrik ediyorum. Her branşta gençlerimize sporda destek vermeye devam ediyoruz. Sporcularımızın madalya sözü vermişlerdi. Bugünde madalya ve kupaları ile birlikte yanıma geldiler. Her zaman sporcu kardeşlerimizin yayında olacağım" diye konuştu. - KİLİS