Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları oylarını kullandı

ANKARA - Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.

Kaynak: İHA