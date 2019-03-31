Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları Oylarını Kullandı
Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları oylarını kullandıANKARA - Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.
Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları oylarını kullandı
ANKARA - Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.
Kaynak: İHA