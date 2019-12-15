Kara üzerindeki en derin nokta Antarktika'da keşfedildi

15.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:47

Karalar üzerindeki en derin noktanın Doğu Antarktika'da bulunan Denman Buzulu'nun altında olduğu tespit edildi. California Irvine Üniversitesi'nden buzulbilimcilerin uzun zamandır inceledikleri buzulun altındaki noktanın beklediklerinden çok daha derin olduğu ortaya çıktı.



İçi buzla dolu olan çukur, deniz seviyesinin 3.5 kilometre altında bulunuyor. Uzunluğu 100 km ve genişliği 20 km olarak ölçülen çukurda okyanus suyu bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle