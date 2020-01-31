: Kara saplanan yolcu otobüsü, kara yolunu bir süreliğine ulaşıma kapattı

31.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:15

Erzurum'da kontrolden çıkarak kara saplanan İran plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Artvin kara yolununun yaklaşık bir saat süreyle ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tortum ilçesi yakınlarında İran plakalı yolcu otobüsü, yağış ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kara saplandı.

Yaralananın olmadığı kaza, Erzurum-Artvin kara yolunun çift yönlü trafiğe kapanmasına neden oldu.

Otobüs, bölgeye sevk edilen Karayolları, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tekrar ulaşıma açılan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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