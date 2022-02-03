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Kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı Siirt'te kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, başka bir köy minibüsü yardımıyla kurtarıldı.

SİİRT (İHA) - Kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, başka bir köy minibüsü yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolunda kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve kara saplanan Şemdin Beyhan'a ait yolcu minibüsü karda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla minibüsü saplandığı yerden çıkarmaya çalışan Beyhan, başarısız olunca köyde minibüsü olan Cengiz Kartal'dan yardım istedi. Yolcu minibüsü, yardıma gelen minibüse bağlanan halatla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Yolcular yollarına devam etti.

Kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

Kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

Kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Siirt, kar, 3. Sayfa, Haber

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