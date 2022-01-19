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Kara saplanan otobüs kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kara saplanan otobüs kurtarıldı Tunceli-Elazığ karayolunda içindeki yolcularla birlikte kara saplanan otobüs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (İHA) - Kara saplanan otobüs kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli- Elazığ karayolunda içindeki yolcularla birlikte kara saplanan otobüs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Tunceli-Elazığ karayolu Kovancılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kara saplanan özel bir firmaya ait otobüs için yardım talebinde bulunuldu. Olay yerine giden AFAD, jandarma, emniyet, karayolları, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birliği (MEB-AKUB), Munzur Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin yaptığı çalışmayla otobüs saplandığı yerden kurtarıldı.

Öte yandan Tunceli Valiliği, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve gizli buza dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kara saplanan otobüs kurtarıldı

Kara saplanan otobüs kurtarıldı

Kara saplanan otobüs kurtarıldı

Kara saplanan otobüs kurtarıldı

Kara saplanan otobüs kurtarıldı

Kara saplanan otobüs kurtarıldı

Kara saplanan otobüs kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Arama Kurtarma, Kovancılar, Tunceli, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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