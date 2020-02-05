Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler
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Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan minibüs, yolcular tarafından halatla 3 kilometre çekilerek kurtarıldı.

05.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:06
Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler

'ün ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan minibüs, yolcular tarafından halatla 3 kilometre çekilerek kurtarıldı. 

15 kişinin bulunduğu köy minibüsü, Karlıova Yiğitler köyünden merkeze giderken tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçta bulunan yolcular kendi imkanlarıyla minibüsü kurtarma çalışması başlattı. Olumsuz hava şartları altında minibüsü bağladıkları halatla 3 kilometre çekerek, karayoluna getirmeyi başardılar. Karayoluna getirilen minibüs, Bingöl kent merkezine hareket etti. 


Kaynak: DHA
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