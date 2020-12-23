- Kara saplanan kamyon kurtarıldı

- Kara saplanan kamyon kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçe kırsalında köy yollarında çalışma yürüten kamyon kara saplandı. Kamyon, iş makinesine halat bağlanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında Karayolları 94. Şube Şefliğine ait ekiplerce başlatılan yol açma çalışması esnasında yol kenarında kara saplanan kamyon, bölgede çalışma yapan iş makinesi tarafından halat bağlanarak sıkıştığı yerden kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin, bölgede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ