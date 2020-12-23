- Kara saplanan kamyon kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Kara saplanan kamyon kurtarıldı

23.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:22

- Kara saplanan kamyon kurtarıldı Siirt'in Pervari ilçe kırsalında köy yollarında çalışma yürüten kamyon kara saplandı.

- Kara saplanan kamyon kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçe kırsalında köy yollarında çalışma yürüten kamyon kara saplandı. Kamyon, iş makinesine halat bağlanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında Karayolları 94. Şube Şefliğine ait ekiplerce başlatılan yol açma çalışması esnasında yol kenarında kara saplanan kamyon, bölgede çalışma yapan iş makinesi tarafından halat bağlanarak sıkıştığı yerden kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin, bölgede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

- Kara saplanan kamyon kurtarıldı
- Kara saplanan kamyon kurtarıldı
- Kara saplanan kamyon kurtarıldı
- Kara saplanan kamyon kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Merve Dizdar Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Kara saplanan kamyon kurtarıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:22:30. #1.14#
title