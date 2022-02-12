Kara saplanan iş makinesini el birliğiyle kurtardılar - Haberler
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Kara saplanan iş makinesini el birliğiyle kurtardılar

Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Güncel
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Kara saplanan iş makinesini el birliğiyle kurtardılar

MALATYA'nın Darende ilçesinde, kapalı mahalle yolunu açmak için çalışan operatörün iş makinesi, kara saplanınca çevredekiler bir araya gelerek çıkardı.

DARENDE, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Darende ilçesinde, kapalı mahalle yolunu açmak için çalışan operatörün iş makinesi, kara saplanınca çevredekiler bir araya gelerek çıkardı.

Karabacak Mahallesi'nde kapanan yolu açmaya çalışan operatörün iş makinesi, bir anda kara saplandı. Çevredekiler, operatöre desteğe gelerek, iş makinesini kurtarmak için çaba saf etti. Evlerinden getirdikleri küreklerle iş makinesinin etrafını kardan temizleyenler, aracı kurtardı. İş makinesi operatörü de karları temizleyerek, mahalle yolu dahil yolları açmaya devam etti.


Kara saplanan iş makinesini el birliğiyle kurtardılar

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Darende, Güncel, Haberler

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