Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı

Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kara saplanan araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kara saplanan araç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sivas'ta kar ve tipide yolda kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Suşehri ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Kozçukur köyü sakinlerinden Temel Kılıç'ın kara saplanan aracı, Suşehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl Özel İdaresi yapılan açıklamada ise, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve çıkmaları halinde ise araçlarında zincir ve halat bulundurmaları büyük önem arz ediyor" denildi. - SİVAS

Kara saplanan aracı Özel İdare ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Tragger, Suşehri, Sivas, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title