Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı - Haberler
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Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasta almaya giden ambulans yolda kara saplandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasta almaya giden ambulans yolda kara saplandı. Sağlık ekiplerinin yardımına ise karla mücadele ekipleri yetişti.

Nurdağı ilçesi kırsalında bulunan Kartal Mahallesi'nde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ihbarına giden sağlık ekiplerini taşıyan ambulans yolda kara kaplandı. Bir süre kurtulmaya çalışan ekipler, başarılı olamayınca karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ise bölgeye yönlendirilen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen iş makineleri tarafından yolun açılmasının ardından ambulans çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. - GAZİANTEP

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Ambulans, 3. Sayfa, Haber

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