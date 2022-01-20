Son dakika... KARA SAPLANAN AMBULANS VİNÇLE KURTARILDI - Haberler
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Son dakika... KARA SAPLANAN AMBULANS VİNÇLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı.

İdil ilçesine bağlı Tepeköy köyüne hasta almaya giden ambulans, köy yoluna girişte kara saplandı. Ambulanstaki sağlık personelinin ihbarı üzerine bölgeye özel bir şirkete ait vinç yönlendirildi. Ambulans, halatla bağlanıp, bulunduğu yerden çıkarılarak kara yoluna indirildi. İlçe merkezine geri dönen ambulanstaki sağlık ekibinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Son dakika... KARA SAPLANAN AMBULANS VİNÇLE KURTARILDI

Son dakika... KARA SAPLANAN AMBULANS VİNÇLE KURTARILDI

Son dakika... KARA SAPLANAN AMBULANS VİNÇLE KURTARILDI

Son dakika... KARA SAPLANAN AMBULANS VİNÇLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Ambulans, Tepeköy, Güncel, Haber

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