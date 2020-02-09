Kara saplanan ambulans traktörlerle kurtarıldı
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Kara saplanan ambulans traktörlerle kurtarıldı

Sivas'ta hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplanınca imdadına traktörler yetişti.

09.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:26
Kara saplanan ambulans traktörlerle kurtarıldı

'ta hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplanınca imdadına traktörler yetişti.


Sivas'ta sert kış şartları hayatı her alanda güçleştiriyor. ilçesi Eskihamal köyünde bir doğum hastasını almaya giden ambulans kara saplandı. Tipinin de etkisiyle araç ve içerisindeki sağlık ekibi mahsur kalınca yardımlarına köy sakinleri yetişti. Kara saplanan ambulans traktörlerin yardımı ile çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. Ardından hasta ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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