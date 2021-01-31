Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı
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Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı

31.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:19
Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hasta taşıyan ve kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hasta taşıyan ve kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinden Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 44 PD 929 plakalı ambulans, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 20'nci kilometresinde kara saplandı. Ambulanstaki hasta, sürücüsün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.

 


Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı
Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı
Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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