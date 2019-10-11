Kara propagandaya izin yok

Kara propagandaya izin yok

Adıyaman'da bir kişi Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından kara propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı.

11.10.2019 16:42
Kara propagandaya izin yok

Adıyaman'da bir kişi Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından kara propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Adıyaman'da polis ekipleri sosyal medyada terör propagandası yaptığı değerlendirilen F. K. isimli şahıs hakkında rapor hazırlanarak gerekli işlemlere başladı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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