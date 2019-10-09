Kara propaganda operasyonu: 78 kişiye yasal işlem

Kara propaganda operasyonu: 78 kişiye yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili...

09.10.2019 23:40
Kara propaganda operasyonu: 78 kişiye yasal işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır."

(iha)

Kaynak: İHA
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