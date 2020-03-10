'Kara pazartesi' sonrası ilk rakamlar Yurt içinde işsizlik rakamlarının ve Hazine ihalelerinin takip edileceği; yurt dışında ise koronavirüs ve petrol fiyatlarının yakından izleneceği yeni güne dolar/TL 6,14'ten başladı.

Yurt içinde işsizlik rakamlarının ve Hazine ihalelerinin takip edileceği; yurt dışında ise koronavirüs ve petrol fiyatlarının yakından izleneceği yeni güne dolar/TL 6,14'ten başladı. Petrol ise fünkü sert düşüşe tepki olarak yüzde 7 artıda... Kaynak: Dunya.com