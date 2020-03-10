'Kara pazartesi' sonrası ilk rakamlar
Yurt içinde işsizlik rakamlarının ve Hazine ihalelerinin takip edileceği; yurt dışında ise koronavirüs ve petrol fiyatlarının yakından izleneceği yeni güne dolar/TL 6,14'ten başladı.
10.03.2020 08:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:11
Yurt içinde işsizlik rakamlarının ve Hazine ihalelerinin takip edileceği; yurt dışında ise koronavirüs ve petrol fiyatlarının yakından izleneceği yeni güne dolar/TL 6,14'ten başladı. Petrol ise fünkü sert düşüşe tepki olarak yüzde 7 artıda...
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Kaynak: Dunya.com