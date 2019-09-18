Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Programı Neden Önemli?

18.09.2019 20:32

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, kara paranın aklanmasının önlenmesi programının önemini Wise TV'ye anlattı. Cantürk, kara paranın izini tutmanın bankalar için önemli hale geldiğini belirtti. Bu programın yurt dışındaki regülasyonlara uyum açısından da çok hassas bir konu olduğunu ifade etti. Cantürk, ."2019 yılında şirketlerin bu uyum sürecinde nerede olduklarını gözden geçireceklerini düşünüyorum" dedi.