"Kara para" yönergesi bankacılık için pozitif
Fitch Ratings, gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi.
Fitch Ratings, gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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