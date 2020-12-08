Kara para aklamayı önlemek için iş birliği
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Kara para aklamayı önlemek için iş birliği

08.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:52
Kara para aklamayı önlemek için iş birliği

Bitexen Teknoloji A.Ş. uluslararası teknoloji denetleme ve düzenleme şirketi Coinfirm ile Kara Para Aklamayı Önleme (AML) protokolü üzerine iş birliği yaptığını duyurdu.

Bitexen Teknoloji A.Ş. uluslararası teknoloji denetleme ve düzenleme şirketi Coinfirm ile Kara Para Aklamayı Önleme (AML) protokolü üzerine iş birliği yaptığını duyurdu. Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, "En hassas davrandığımız noktalardan biri olan Kara Para Aklamayı Önleme üzerinde yeni adımlar atmaya ve teknolojimizi küresel anlamda kendini kanıtlamış firmalar ile geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., denetleme şirketi Coinfirm ile önemli bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Hayata geçirilen iş birliği kapsamında Coinfirm firması tarafından geliştirilen AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Platformu, Bitexen Teknoloji'nin Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen'e entegre edilecek. Gerçek zamanlı risk skor analizi, AML uyarıları ve soruşturma sistemi, Bitexen'in kara para aklama girişimlerini engellemesine ve daha iyi koruma adına işlemler hakkında hızlı bir şekilde karar almasına katkı sunacak. Böylece kötü niyetli işlemlerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınacak. Bu da kullanıcıların daha güvenli bir sistemde işlem yapmasının önünü açacak.

ERDEM: KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME PLATFORMU İLE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ

Yapılan iş birliğine yönelik konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, "Bitexen olarak en hassas davrandığımız noktalardan biri olan AML (Kara Para Aklamayı Önleme) üzerinde yeni adımlar atmaya ve teknolojimizi küresel anlamda kendini kanıtlamış firmalar ile geliştirmeye devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın güvenliği ve ülkemize katma değer sağlamak adına Coinfirm ile böyle bir iş birliğine imza atmaktan dolayı mutluyuz. En önemli ürünlerimizden biri olan Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen, gelişimini emin adımlarla sürdürüyor. Coinfirm firması tarafından geliştirilen AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Platformu'nun platformumuza entegre edilmesiyle birlikte daha da güçleneceğiz. Coinfirm ile iş birliğimizin şirket olarak kurumsal büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Coinfirm Kurucu Ortağı ve CEO'su Pawel Kuskowski ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kriptoparaların ve blokzincirin kitlesel olarak benimsenmesi perakende kullanıcıları ile başlar ve biter. Borsalar ve ticaret platformlar, geniş kullanıcıların blokzincir tabanlı varlıklarla etkileşime girdiği yerlerdir ve bu dijital varlık değişim noktalarının güvenliği, ekosistemimizin şeffaf olmasını sağlamak için hayati önem taşır. Coinfirm'ün AML (Kara Para Aklamayı Önleme) sistemi ve analitik platformu, kriptopara alım satım piyasasında lider konumda olan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen'in dijital varlıklarda risk yönetimine eyleme geçirilebilir istihbarat sağlayacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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