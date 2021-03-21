Kara para aklamakla suçlanan Kuzey Koreli ABD'ye iade edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kara para aklamakla suçlanan Kuzey Koreli ABD'ye iade edildi

21.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:57
Kara para aklamakla suçlanan Kuzey Koreli ABD'ye iade edildi

ABD'nin kara para aklamakla suçladığı Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong, Malezya makamları tarafından ABD'ye iade edildi.

ABD'nin kara para aklamakla suçladığı Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong, Malezya makamları tarafından ABD'ye iade edildi. Mun, ABD'ye iade edilen ilk Kuzey Koreli oldu.

ABD tarafından kara para aklamakla suçlanan Mun Chol Myong, Malezya'da yargılandığı mahkeme tarafından alınan karar sonucu bu ülkeye iade edildi.

Mun, mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaların siyasi nedenlerle yapıldığını belirtti.

The Associated Press tarafından elde edilen bilgilere göre, Mun dün Washington'da FBI tarafından gözaltına alındı. Mun, ABD'ye iade edilen ilk Kuzey Koreli oldu.

Mun'un avukatı, müvekkilinin ABD'de adil şekilde yargılanmayacağı endişesi taşıdığını, Malezya mahkemesince alınan iade kararının politik olduğunu savundu.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, Mun'u ABD'ye iade etme kararı nedeniyle Malezya ile diplomatik bağların sonlandırıldığı belirtildi.

Mun hakkında Washington'daki bir federal yargıç tarafından 2 Mayıs 2019'da kara para aklama ve çeşitli komplo suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmıştı.

ABD yargısı tarafından alınan kararın ardından, yaklaşık 10 yıldır Malezya'da yaşayan Mun, Mayıs 2019'da Malezya'da ABD'ye iade edilmek üzere tutuklanmıştı.

Mun, Malezya'da yargılandığı mahkemedeki ifadelerinde, 2008'de Malezya'ya taşınmadan önce Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal ederek Singapur'dan Kuzey Kore'ye yasaklanmış lüks mallar tedarik ettiğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Mun, paravan şirketler aracılığıyla para akladığı ve yasa dışı gönderiler için sahte belgeler ürettiği iddialarını da reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Özcan Bizati Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kara para aklamakla suçlanan Kuzey Koreli ABD'ye iade edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 20:58:03. #1.15#
title