Kara'nın Mahalle Sakinleri ile Bir Araya Gelmeyi Sürdürüyor

Kara'nın Mahalle Sakinleri ile Bir Araya Gelmeyi Sürdürüyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Mahalle sakinleri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Kara'nın Mahalle Sakinleri ile Bir Araya Gelmeyi Sürdürüyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Mahalle sakinleri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Kara, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını, çözüm önerilerini dinledi.

Kara,"Seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ederek söz verdiğimiz gibi mahallelerine sağlık ocağı çalışmasına ve belediye çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Yaparsa AK Parti yapar" diye konuştu. - KİLİS

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